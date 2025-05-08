В Украине осталось всего 850 гнездовых особей этой удивительной птицы: как она выглядит (фото)

Из-за уничтожения природных мест обитания и других угроз он оказался на грани исчезновения

Евразийская дрофа (Оtis tarda) — это одна из самых больших птиц, обитающих в степях Украины и более широкой территории Евразии. Она принадлежит к семейству дрофиных (Otididae) и является уникальным символом степных экосистем, требующих особой охраны.

Дрофа преимущественно обитает в степных регионах Центральной и Южной Европы, а также в умеренных широтах Азии. В Украине ее можно встретить в степной зоне Левобережья и в Крыму. Зимой птицы мигрируют в южные области, в частности Херсонскую, Запорожскую и Крымский полуострова. Наиболее многочисленные популяции в Европе сосредоточены в России, в частности, в областях Волгограда и Калмыкии. Из-за активного освоения степей сельскохозяйственными землями дрофы приспособились к жизни на полях, что создает для них дополнительные вызовы.

Общее описание

Эта птица поражает своими размерами: самцы могут достигать длины более 1 метра и весить до 18 кг, тогда как самки значительно меньше – длина примерно 75 см, вес до 5 кг. Оперение дрофы имеет серовато-бурую окраску с тонкими поперечными полосками. В период брачного сезона самцы демонстрируют яркий рыжий ошейник и длинные белые перья, напоминающие "усы".

Питание и поведение

Хотя дрофа умеет летать, она чаще передвигается по земле, демонстрируя поразительную скорость бега. Основу рациона составляют растительные продукты: зерна, семена, молодые побеги трав. В то же время в питании присутствуют и мелкие беспозвоночные, земноводные, а иногда даже мелкие млекопитающие, особенно в весенний период.

Размножение

На току самцы дрофы раздувают горловой мешок до больших размеров и демонстрируют белые перья, создавая эффектный вид. Гнездо — это небольшое углубление в земле, спрятанное среди травы. Самка откладывает 2-3 яйца и насиживает их около месяца, ухаживая за птенцами самостоятельно. В 2014 году в Николаевском зоопарке впервые в Украине вывели птенец дрофы в неволе.

Миграционные особенности

Дрофы могут быть как оседлыми, так и частично перелетными птицами в зависимости от региона. Европейские популяции обычно остаются на месте, но в суровые зимы могут мигрировать на юг и запад в поисках корма. В Азии птицы более активно мигрируют, зимуя в более теплых регионах, таких как Закавказье, Средняя Азия и Иран.

Угрозы для вида

В Украине при гнездовании насчитывается около 850 особей дрофы, а зимой — до 12,4 тысячи. Общая численность в Европе составляет около 35,8 тысячи. Основные угрозы для дрофы:

Уничтожение природных степных угодий из-за распашки и зарастания;

Разрушение гнезд во время сенокошения и обработки полей;

Увеличение численности хищников и бродячих собак;

Незаконный отстрел во время зимовки;

Смерть от столкновения с электропередачами.

Меры охраны

Дрофа занесена в Красную книгу Украины и охраняется международными конвенциями, такими как CITES, Боннская и Бернская. В Украине реализуются программы сохранения вида, включающие создание охранных зон, контроль численности хищников и запрещение охоты в критических местах обитания. Международный фонд охраны дров координирует питомники и программы размножения для поддержки популяции птиц. Изображение дрофы используется в гербах некоторых украинских регионов, а также на флаге графства Уилтшир в Великобритании.

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