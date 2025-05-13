Яркая птица украинских плавней и лиманов оказалась на грани выживания (фото)

Это редкая и элегантная птица, оказавшаяся под угрозой исчезновения в Украине.

Цапля желтая (Ardeola ralloides) — небольшая, но очень интересная птица семьи цаплевых, которая является единственным представителем своего рода на территории Украины. Этот перелетный вид, гнездящийся преимущественно на юге страны, поражает своей яркой внешностью и уникальными биологическими особенностями.

Популяция желтой цапли в Европе насчитывает примерно 18–27 тысяч пар, что составляет до 24% мировой численности. В Украине этот вид редок и находится под угрозой из-за уничтожения природных мест гнездования — затопления плавней через строительство гидроэлектростанций, эвтрофикацию водоемов, мелиорацию и усиление антропогенного воздействия. Самые крупные колонии сосредоточены в плавнях Дуная, Днестра, Днепра и на Восточном Сиваше.

Описание вида

Цапля желтая по размеру сравнима с серой вороной: длина тела 44-47 см, размах крыльев 80-92 см, вес — 230-370 г. В полете птица выгибает шею в виде буквы S — характерная черта для цапель. Взрослые птицы в брачном наряде имеют светло-желтые перья на голове с черной каймой, желто-розовый оттенок на шее и спине, белое оперение на остальном теле, сине-зеленый клюв с черным кончиком и красные ноги. Голос цапли напоминает карканье серой вороны.

Ареал и распространение

Цапля желтая гнездится на территориях Южной Европы, Юго-Западной Азии и Африки. В Украине ее можно встретить в низовьях Дуная, Днестра, Днепра, а также в Крыму, на Лебединых островах, Восточном Сиваше и в поймах южных регионов, в частности Запорожской области. Во время миграций птица часто останавливается для отдыха и кормления на лиманах и других водоемах юга Украины.

Биология и образ жизни

Цапля желтая — перелетная птица, которая прилетает в Украину весной (апрель-май) и гнездится в зарослях камыша на берегах пресных и солоноватых водоемов. Птица ведет одиночный образ жизни или живет небольшими колониями, нередко вместе с другими видами цапель и бакланов. Гнезда устраивает на деревьях, кустах или камышах, откладывая 2–6 яиц. Оба родителя насиживают кладку около 24 дней. Птенцы становятся на крылья в августе и остаются со взрослыми до отлета осенью. Питается преимущественно беспозвоночными, земноводными и мелкими рыбами.

Охрана вида

Желтая цапля включена в Красную книгу Украины как редкий вид и охраняется международными соглашениями, такими как Бонская конвенция, Бернская конвенция, директива ЕС о защите птиц и соглашение AEWA. В Украине ее охраняют в природных заповедниках и национальных парках, в частности, в Крымском природном заповеднике, Дунайском биосферном заповеднике, Национальном парке "Тузловские лиманы" и других заказниках. Для сохранения вида важно создать новые охранные территории, особенно на Восточном Сиваше и в поймах реки Молочной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый маленький из бакланов оказался под угрозой исчезновения в Украине. Несмотря на постепенное увеличение популяции с конца 90-х годов, он остается под стражей Красной книги.