Гигант среди летучих мышей сегодня оказался на грани исчезновения в Украине: чем он особенный (фото)

Это самая большая летучая мышь Европы с размахом крыльев до 46 см, которая возникает под угрозой исчезновения.

Вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus) — это крупнейший представитель рукокрылых в Европе, отличающийся не только своими поразительными размерами, но и уникальным экологическим значением. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Украины и международные списки охраны, что подчеркивает необходимость его защиты.

Эти летучие мыши играют важную роль в природе, контролируя численность вредных насекомых. Благодаря этому они способствуют сохранению лесных и сельскохозяйственных угодий в здоровом состоянии. Для поддержания популяции в лесах устанавливают особые искусственные хранилища.

Характеристика вида

Вечерница гигантская имеет длину тела от 8,4 до 10,4 см и весит от 41 до 76 граммов. Размах крыльев достигает 41-46 см — это делает ее самой большой летучей мышью на континенте. Крылья длинные, узкие и заостренные, что позволяет ей летать быстро и маневренно.

Окрас меха двухцветный: спина имеет оттенки от светло-коричневого до каштанового, а брюхо светлее. Большие уши помогают в точной эхолокации, а массивный череп имеет характерные особенности, отличающие этот вид от других. Эхолокационные сигналы этой летучей мыши достигают частоты около 18-19 кГц и отличаются высокой интенсивностью.

Распространение и среда обитания

Вечерница исполинская обитает в юго-западной части Палеарктики — от Центральной и Западной Европы до Малой Азии и Ирана. В Украине ее можно встретить в лиственных и смешанных лесах центральных и восточных регионов, а также во время миграций в степной зоне и Крыму. Из-за уничтожения естественных лесов и фрагментации среды этот вид стал редким: в Европе известно около 130 мест его обитания, в Украине — примерно 20.

Особенности поведения и питания

Вечерница гигантская — перелетный вид, совершающий длительные миграции. Она предпочитает высокоствольные лиственные леса и иногда поселяется на чердаках старых зданий. Обычно образует небольшие группы или колонии, особенно самки, вместе воспитывающие потомство. Основу рациона составляют большие насекомые: жуки, бабочки, ночные моли. Охотится в сумерках, летая высоко над кронами деревьев и водоемами. Размножение происходит осенью и весной, самки рожают по одному-два детеныша, которые быстро растут и к концу лета готовы к самостоятельной жизни.

Угрозы и меры охраны

Вечерница гигантская занесена в Красную книгу Украины со статусом исчезающего вида, а также в Международный Красный список как уязвимый вид. Основные угрозы — это потеря естественных лесных массивов, применение пестицидов и туризм в местах скопления летучих мышей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине исчезает еще одна уникальная летучая мышь.