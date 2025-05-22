Три миллиона, квартиры, авто и громадная пенсия: интересные детали декларации киевского судьи Рыбака

Судья задекларировал внушительные суммы, элитное жильё и крупные накопления в валюте

Судья Киевского апелляционного суда Иван Рыбак за прошлый год заработал больше 3 миллионов гривен, а также получил почти 800 тысяч грн пенсии.

Об этом стало известно из ежегодной декларации Рыбака за 2024 год. В ней также указана информация об имуществе и доходе его супруги Рыбак Елены Анатольевны.

Отмечается, что судье принадлежит квартира в Киеве, а также совместная квартира с женой в столице, а также два гаража. Его супруге принадлежит земельный участок в селе Мощун Киевской области. Также у нее есть недостроенный жилой дом в Киеве, который был приобретен в 2007 году.

В графе транспортных средств указано, что у Ивана Рыбака есть автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года выпуска. Он был куплен в 2020 году за 1 340 000 грн.

За 2024 год в Апелляционном суде Рыбак заработал 3 159 951 гривен. Также он получил пенсию в размере 785 182 гривен. Проценты с банка составили 25 981 гривен. Его супруга тем временем заработала 113 600 грн в Финансово-правовом колледже. Проценты в банке — 1 475 грн.

Наличными судья хранит 300 000 гривен, 40 000 долларов и 35 000 евро. На банковских счетах у него в целом 704 602 гривен. У его жены на банковских счетах в целом — 5 441 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сколько зарабатывает и чем владеет судья Львовского окружного административного суда Наталья Спорадик.