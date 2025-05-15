На фронте погиб бывший шоумен и звезда 2000-х Максим Нелипа: что известно о его гибели

Телеведущий погиб во время выполнения боевого задания: что произошло, точно неизвестно

Украинский актер и шоумен Максим Нелипа, в 2022 году добровольно вставший в ряды Вооруженных сил Украины, погиб на войне. Известно, что он погиб на фронте 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания, точные обстоятельства его гибели неизвестны.

О гибели Максима сообщила его жена Тамара в Facebook. По ее словам, сейчас идет следствие по поводу обстоятельств его гибели, поскольку, по ее словам, "так не должно было произойти".

"Пока, еще очень мало информации ("в связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать… идет следствие обстоятельств") – как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром!.. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, самые глубокие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря. Будь проклята, война", – написала она.

Гибель Максима Нелипы подтвердили директор по развитию футбольного клуба "Динамо Киев" Максим Радуцкий и телеведущая Елена Филонова.

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся с миром, друг. Слава герою", — написала Филонова.

Максиму Нелипе было 48 лет, он родился в 1976 году в Киеве. Нелипа был звездой КВН, но узнаваемость получил, как телеведущий популярной телелотереи "Кто там?" на "1+1", а также телешоу "Проиграй миллион" на ICTV и "Подъем" на "Новом канале". В 2007 году принял участие в проекте "Танцы со звездами" – его партнершей была Елена Шоптенко. С 2017 года Нелипа присоединился к команде "Дизель шоу" и участвовал в их проектах.

С февраля 2022 года Нелипа вступил в ряды ВСУ и воевал. На фронте он командовал разведывательным взводом. В январе 2025 года Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, перенес несколько операций, реабилитацию, но, несмотря на это, все равно вернулся на военную службу и снова пошел сразиться с оккупантами.

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