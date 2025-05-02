Театральные маски, книга и не только: как выглядит могила Марины Поплавской из "Дизель шоу"

Похоронили знаменитость в Житомире и установили ей огромный памятник

Жизнь многих известных артистов оборвалась в результате ДТП, среди них украинский певец Кузьма Скрябин, а также звезда юмористической программы "Дизель шоу" Марина Поплавская. Женщина погибла в 48 лет, когда вместе с коллегами возвращалась из гастролей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит памятник на могиле известной украинской артистки и где она похоронена. Мы узнали некоторые подробности из жизни Марины Поплавской.

Марина Поплавская — что о ней известно

Звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в Новоград-Волынском (Житомирская область). Высшее образование она получила в Житомирском университете им. Ивана Франко по специальности "украинский язык и литература".

После института Марина пошла работать по профессии в одну из житомирских школ, и более 20 лет занималась преподавательской деятельностью. В 1993 году она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", которая выступала в Высшей лиге и получила несколько наград на фестивалях.

Марина Поплавская работала более 20 лет учителем

Талант Поплавской не остался незамеченным, вскоре ее пригласили в скет-шоу "На троих", которое выходило на НТВ. Но при этом Марина продолжала работать преподавателем и часто отказывалась от телевизионных предложений, если они нарушали ее график в школе.

Марина Поплавская участвовала в КВН

А в 2015 году Поплавская стала частью программы "Дизель шоу", которая изменила ее жизнь. Программа быстро завоевала популярность по всей стране и вскоре Марине пришлось уйти со школы, чтобы полностью сосредоточиться на юмористическом проекте.

Марина Поплавская стала звездой "Дизель шоу"

Марина сыграла множество разных и ярких образов, и как говорила в интервью, ей было комфортно работать со всеми участниками "Дизель шоу". И она мечтала отметить первое 10-летие программы.

Марина Поплавская

"Люблю образы бывалых, опытных женщин, когда в роли есть шутки. И когда режиссер не ограничивает, а дает тебе шанс поострить. Драма, триллер – не мое. Мое – комедия, мелодрама. Есть у меня и еще одно замечательное желание – наше "Дизель Шоу" должно продолжаться не один год. Я мечтаю отметить первое 10-летие", — говорила актриса.

Как выглядит могила Марины Поплавской и что известно о трагедии

Звезда юмористического шоу Марина Поплавская умерла на 49-м году жизни 20 октября 2018 года в результате ДТП, которое произошло на Киевской области возле села Милая. Автобус, в котором артисты "Дизель шоу" возвращались из гастролей в Киев, врезался в грузовик. Марина сидела на кресле рядом с водителем и погибла, а другие участники программы получили травмы.

ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. В 2019 году расследование аварии было завершено. В полиции сообщили, что водитель признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Похоронили украинскую актрису на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире. Сестра Марины установила на ее могиле красивый и большой памятник, выполненный из мрамора с эпитафией на украинском и польском языках.

Марина Поплавская умерла в 48 лет

Монумент состоит из трех частей и разных символов. На одной части памятника изображены театральные маски, на второй — фотография улыбающейся Марины Поплавской, а на третьей — православный крест. Внизу памятника расположена открытая книга, а рядом стоят вазы с цветами и подсвечники.

Как выглядит могила Марины Поплавской

Марина Поплавская похоронена в Житомира

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила поэту и политику Борису Олейнику. На его могиле установили необычный величественный памятник.