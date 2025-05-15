Был на волоске от смерти: как Максим Нелипа чуть не погиб в 2018 и почему ушел из "Дизель-шоу"

Актер определенное время играл в "Дизель шоу"

В четверг, 15 мая, стало известно, что на войне погиб популярный украинский телеведущий и актер Максим Нелипа. Это произошло во время выполнения боевой задачи. Мужчине было 48 лет.

Нелипа был ведущим разных телепрограмм в 2000-х: "Проиграй миллион", "Погода", "Кто там?", "Народная звезда". В начале полномасштабного вторжения россиян ведущий присоединился к рядам ВСУ. "Телеграф" обратил внимание на интересные факты в карьере ведущего.

Тайный выход Нелипы из "Дизель студио"

У сети нет информации о том, почему ведущий решил покинуть юмористическую студию "Дизель студио". Максим не комментировал свое решение ни в социальных сетях, ни в СМИ. В студии также публично не объясняли выход актера из коллектива.

Нелипа мог уйти из "Дизель студио" по личным причинам или другим обстоятельствам. Еще 10 октября 2019 ведущий принимал участие в телевизионных съемках "Дизель шоу", которые проходили во дворце "Украина". Впоследствии актер перестал появляться в телевыпусках.

Нелипа был участником "Дизель студио", фото из сети

После выхода из коллектива Максим не участвовал в других проектах и перестал активно появляться в публичном пространстве. В мае 2022 года Нелипа распространял номер "Дизель шоу" о детях участников коллектива. Он лаконично подписал ролик: "Без комментариев".

Нелипа попадал в ДТП

В октябре 2018 автобус с участниками "Дизель студио" попал в ДТП под Киевом. Актеры возвращались с гастролей из Львова в Киев. В результате аварии погибла Марина Поплавская. Яну Глущенко и Егора Крутоголова госпитализировали.

Нелипа после ДТП некоторое время ходил в гипсе, а потом полностью поправился. Актриса Яна Глущенко рассказывала, что ДТП произошло из-за того, что водитель заснул. Мужчина говорил, что Поплавская его отвлекла.

"Почему это случилось — наш водитель заснул. Об этом никто не говорил: он врезался в грузовик. Когда все это произошло, то он, возможно, в состоянии аффекта говорил, что его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивала, что с ним делать, я сказала, что он должен сидеть. И я это сказала одна из шести актеров", — рассказала Глущенко.

Яна Глущенко рассказала причину ДТП, скриншот с видео

Также актриса отметила, что если бы автобус влетел в бигборд, то никто не остался бы в живых. Так что Максиму тогда, как и другим актерам, повезло остаться в живых.

"Если бы не было отделения "Новой почты"… Мы двигались по траектории, там огромный бигборд стоял. И мы прям туда, если бы попали, то не было бы никого", — добавила Яна.

После гибели Поплавской, из коллектива ушел Олег Иваница. Он рассказывал, что потерял мотивацию заниматься юмором после смерти Марины, которая была одной из главных актрис студии. Позже Олег отметил, что имел конфликты с колегами. Также, по его словам, тогда участники студии обиделись на него за такое решение.

Олег Иваница, фото из сети

В 2019 году из коллектива ушел и Нелипа, однако без комментариев. После начала вторжения россиян коллектив покинули Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Причина – они не захотели высказываться против России, в которой родились.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин, фото из сети

Актриса Марина Грицук, находившаяся в оккупации 17 дней, сбежала в родную Беларусь. Там она устроилась на утреннее шоу на российском телеканале.

Марина Грицук, фото "Дизель студио"

Также в мае 2025 года из "Дизель студио" ушла Яна Глущенко. Актриса рассказала, что хочет попробовать себя в других проектах, в том числе в серьезных амплуа.

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