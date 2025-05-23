Смеялась в суде. Что стало с несовершеннолетней фанаткой маньяка, убившей ребенка в Бердянске (фото)

Девочку ожидает 16 судебных экспертиз

Несовершеннолетняя, которая в Бердянске жестоко убила 7-летнюю девочку, во время отправления в СИЗО громко смеялась. Более того, решение суда она слушала с улыбкой на лице.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что 14-летняя девушка — фанатка "битцевского маньяка" Александра Пичушкина.

"Последовательница битцевского маньяка громко смеялась, когда ее отправляли в СИЗО. Решение суда она встретила с улыбкой на лице", — говорится в сообщении.

14-летняя девушка в суде

В настоящее время идет расследование жестокого убийства, однако смех подозреваемой вызывает ужас. Следствие не исключает возможность выявления у девушки психологических заболеваний вроде шизофрении. 14-летней фанатке маньяка назначено 16 судебных экспертиз.

Напомним, что 17 мая в оккупированном Бердянске нашли тело семилетней девочки. Его обнаружили в лесополосе со следами насильственной смерти. Ребенок исчез накануне, когда вышел на прогулку во двор. Предварительно — убийцей считают 14-летнюю девушку, которая пыталась подражать известному российскому убийце — "битцевскому маньяку". Ведь на месте убийства найдена записка подозреваемой с признанием в любви маньяка.

Записка девушки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Санкт-Петербурге курсант жестоко убил "украинскую шпионку".