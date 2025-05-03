Ребенка сбила полицейская в Одесской области, а его папа пропал в ТЦК. Появилось первое официальное объяснение

Мать пострадавшего ребенка считает это местью

В городе Татарбунары Одесской области произошел инцидент с участием полиции, гражданских и ТЦК. Представитель полиции на служебном автомобиле сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. На следующий день отца пострадавшего ребенка, ставшего свидетелем аварии, доставили в территориальный центр комплектования.

В соцсетях мать девочки Татьяны Коновалюк пишет, что водитель, Алиса Маркович, не заметила ребенка из-за того, что отвлеклась на мобильный телефон.

"Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбивает его и 11 метров и протягивает до следующего пешеходного перехода. Отец начал кричать, чтобы водитель остановила транспортное средство, поскольку в это время он отвлекся на мобильный телефон и не увидел, что сбил ребенка. Только после его крика под остановилась машина. левого колеса и переместил ее в нашу машину", — сообщила Татьяна Коновалюк.

Отец самостоятельно вытащил дочь из-под колеса и вызвал полицию и скорую помощь, поскольку, по словам Коновалюк, водитель этого не сделала. Девочка получила ссадины, ее осмотрели медики и отпустили домой.

На следующий день, когда отец прибыл в полицейский участок по повестке в качестве свидетеля, его неожиданно доставили в Белгород-Днестровский районный ТЦК.

"Мужчину вызвали повесткой в полицию как свидетеля происшествия, а оказалось, что это что-то похожее на месть. Мы приехали вдвоем, он зашел в помещение, но оттуда его быстро повезли в ТЦК", — рассказала журналистам ТСН Татьяна Коновалюк.

В ТЦК мужчина прошел военно-врачебную комиссию, но 1 мая у него произошел гипертонический криз, из-за чего его срочно госпитализировали. По словам жены, в больницу сразу же прибыли военные и полицейские.

Полиция Одесской области подтвердила факт ДТП. По их информации, водитель находилась в трезвом состоянии. В ней составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и отсутствие полиса обязательного страхования.

Теперь Белгород-Днестровский районный ТЦК опубликовал официальную позицию. В сообщении он сообщил, что гражданин был доставлен законно, поскольку он "находился в розыске на основании статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

"Отмечаем, что во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения", — отметили в ТЦК.

Также в центре опровергли информацию о многодетном статусе мужчины. По их данным, один из трех детей юридически находится на попечении другого родителя, что делает невозможным применение отсрочки от мобилизации на этом основании.

В ТЦК подчеркнули, что их действия никак не связаны с ДТП, поскольку они "не уполномочены на процессуальное реагирование или следственные действия по делам о ДТП".

Семья считает доставку мужчины в ТЦК местью за инцидент. По словам Татьяны Коновалюк, до события ее муж не находился в розыске, а в статусе разыскиваемого оказался именно после ДТП, 30 апреля.

Напомним, что полицейская, нагрубившая ветерану в Киеве, понесла наказание.