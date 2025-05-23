Сміялася у суді. Що стало з неповнолітньою фанаткою маніяка, яка вбила дитину у Бердянську (фото)

Дівчину очікує 16 судових експертиз

Неповнолітня, яка в Бердянську жорстока вбила 7-річну дівчинку, під час відправлення до СІЗО голосно сміялась. Ба більше, рішення суду вона слухала з посмішкою на обличчі.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що 14-річна дівчина — фанатка "бітцевського маніяка" Олександра Пічушкіна.

"Послідовниця бітцевського маніяка голосно сміялася, коли її відправляли до СІЗО. Рішення суду вона зустріла з посмішкою на обличчі", — йдеться у повідомленні.

14-річна дівчина у суді

Наразі триває розслідування жорстокого вбивства, однак сміх підозрюваної викликає жах. Слідство не відкидає можливість виявлення у дівчини психологічних захворювань на кшталт шизофренії. 14-річній фанатці маніяка призначено аж 16 судових експертиз.

Нагадаємо, що 17 травня в окупованому Бердянську знайшли тіло семирічної дівчинки. Його виявили у лісосмузі зі слідами насильницької смерті. Дитина зникла напередодні, коли вийшла на прогулянку у двір. Попередньо — вбивцею вважають 14-річну дівчину, яка намагалась наслідувати відомого російського вбивцю — "бітцевського маніяка". Адже на місці вбивства знайдено записку підозрюваної із зізнанням в коханні маніяку.

Записка дівчини

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Санкт-Петербурзі курсант жорстоко вбив "українську шпигунку".