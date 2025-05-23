Летнее тепло с неприятным сюрпризом. Каким регионам не повезет с погодой в последние дни мая
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Холодная погода отступает
В Украине продолжает умеренно теплеть, однако уже к концу месяца некоторые регионы накроет почти летняя жара. Столбик термометра будет достигать +30 градусов.
Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Самый холодный май в 21 веке? Чем удивит погода до конца весны в Украине".
По словам синоптика, уже 29-31 мая на территорию Украины придет жаркий воздух из районов Центральной Азии. Наиболее ощутимыми температурные изменения ожидаются на юге и западе страны, где столбик термометра будет в основном достигать +30 °С.
"В последние десять дней мая осадков может выпасть сверх нормы. Местами они будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Но и в остальные дни также есть вероятность кратковременных дождей по всей территории страны", — говорит Кибальчич.
Он добавляет, что наибольшая вероятность дождей 23-24 мая на севере и западе страны, а 25-26 мая на востоке и в центральных областях Однако дожди не помешают обещанному теплу в этот период.
Заметим, что по прогнозам портала Ventusky, 29-31 мая ожидается не сильная жара, до +25 градусов. Однако этот портал часто обновляется, поэтому данные могут измениться.
Напомним, что синоптики уже прогнозируют сильную непогоду для Киева и области в ближайшие дни. Ожидают не просто ливни, но и грозы со шквальным ветром.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой месяц лета в Украине будет самым жарким и невыносимым.