Летнее тепло с неприятным сюрпризом. Каким регионам не повезет с погодой в последние дни мая

Холодная погода отступает

В Украине продолжает умеренно теплеть, однако уже к концу месяца некоторые регионы накроет почти летняя жара. Столбик термометра будет достигать +30 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Самый холодный май в 21 веке? Чем удивит погода до конца весны в Украине".

По словам синоптика, уже 29-31 мая на территорию Украины придет жаркий воздух из районов Центральной Азии. Наиболее ощутимыми температурные изменения ожидаются на юге и западе страны, где столбик термометра будет в основном достигать +30 °С.

"В последние десять дней мая осадков может выпасть сверх нормы. Местами они будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Но и в остальные дни также есть вероятность кратковременных дождей по всей территории страны", — говорит Кибальчич.

Он добавляет, что наибольшая вероятность дождей 23-24 мая на севере и западе страны, а 25-26 мая на востоке и в центральных областях Однако дожди не помешают обещанному теплу в этот период.

Заметим, что по прогнозам портала Ventusky, 29-31 мая ожидается не сильная жара, до +25 градусов. Однако этот портал часто обновляется, поэтому данные могут измениться.

Напомним, что синоптики уже прогнозируют сильную непогоду для Киева и области в ближайшие дни. Ожидают не просто ливни, но и грозы со шквальным ветром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой месяц лета в Украине будет самым жарким и невыносимым.