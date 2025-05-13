Увезли в больницу прямо со стадиона: от чего умер легендарный тренер Лобановский и как выглядит его могила

Валерия Лобановского не стало на 64-м году жизни

Легендарный наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский, у которого осталась дочь и внуки, скончался ровно 23 года назад, 13 мая 2002 года. Но память о нем продолжает жить, ведь Лобановский изменил историю футбольного клуба и всего украинского футбола.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легендарного тренера и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты из жизни Валерия Лобановского.

Валерий Лобановский — что о нем известно

Валерий Лобановский, который стал самым титулованным футбольным тренером 20 века, родился 6 января 1939 года в Киеве, где окончил школу с медалью. Высшее образование Валерий начал получать в Киевском политехническом институте, из которого позже отчислился и стал студентом Одесского политехнического института.

В систему киевского "Динамо" Лобановский попал в 1955 году, когда в команду набирали коренных киевлян. Он отличался своей тактической выучкой и хорошей физической подготовкой. Особенно умело он исполнял удар "сухой лист".

Полноценным футболистом основного состава Валерий Лобановский стал с 1960 года. Как игрок он провел в высшей лиге 253 матча и забил 71 гол.

Валерий Лобановский в молодости

После окончания игровой карьеры Валерий Лобановский стал тренером футбольной команды "Днепр", а в 1973 году "взялся" за киевское "Динамо". На тот момент Лобановскому было 35 лет и он стал самым молодым в украинском футболе тренером, который добился ошеломляющего успеха.

Валерий Лобановский был тренером команд "Днепр" и "Динамо"

Его подопечные 8 раз выигрывали золотые медали чемпионатов, 4 раза — серебряные и 2 — бронзовые. Киевское "Динамо" трижды выигрывало еврокубки: Кубок обладателей кубков в 1975-м и 1986-м и Суперкубок Европы в 1975-м.

В 2002 году посмертно Валерия Лобановского наградили званием Герой Украины. Также за весомый вклад в развитие футбола украинский тренер получил орден ФИФА "За заслуги" — наивысшую награду ФИФА.

Валерий Лобановский стал легендой украинского футбола

От чего умер Валерий Лобановский и как выглядит его могила

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский умер 13 мая в 20:35 в больнице после операции. Его доставили в медицинское учреждение сразу с футбольной трибуны, где у него случился инсульт. Это произошло в Запорожье во время футбольного матча "Металлург" (Запорожье) — "Динамо" (Киев). После операции ему не удалось восстановиться.

Валерий Лобановский попал в больницу прямо со страдиона

Церемония прощания с Валерием Лобановским проходила 14 мая на стадионе "Динамо" и ее посетили от 60 до 150 тысяч человек. Похоронили легенду украинского футбола на Байковом кладбище.

Как выглядит могила Валерия Лобановского

На его могиле установили огромный памятник с колоннадой, которая напоминает архитектурную группу стадиона "Динамо". На ней есть надпись: "Мы живы, пока о нас помнят". Впереди колонн стоит бронзовая фигура Валерия Лобановского во весь рост в классическом костюме. По бокам установлены вазы с цветами.

Валерий Лобановский похоронен на Байковом кладбище

Памятник Валерию Лобановскому

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила украинского режиссера Романа Виктюка. Он жил и работал в России, но не захотел быть там похоронен.