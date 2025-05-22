Его сердце запускали 11 раз: от чего умер "Кузнечик" из "В бой идут одни старики" и как выглядит его могила

Актер сыграл в более чем 50 фильмах

Украинский актер Сергей Иванов, который пережил два развода и долгое время не мог обрести семейное счастье, получил всенародную любовь и признание благодаря фильму "В бой идут одни старики". В роли "Кузнечика" он смотрелся очень органично и моментально завоевал любовь зрителей. Актер смог бы многое еще сделать, но не успел, в 2000 году перестало биться его сердце.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Сергея Иванова, которому сегодня, 22 мая, могло бы исполнится 74 года. Мы узнали некоторые детали из жизни "Кузнечика".

Сергей Иванов — что известно об украинском актере

Актер Сергей Иванов родился 22 мая 1951 года в Киеве, где окончил среднюю школу и национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. Сергей стремился работать в кинематографе и в этом ему очень помогало чувство юмора, талант и обаяние.

Актер Сергей Иванов в молодости

В 18 лет Иванов впервые появился в кино, сыграв в картине "Улица тринадцати тополей", а после получения диплома он попал в штат Киевской киностудии им. Довженко. В 1972 году Иванову посчастливилось познакомиться с выдающимся режиссером Леонидом Быковым, который пригласил его сняться в фильме "В бой идут одни старики".

Сергей Иванов получил роль "Кузнечика" благодаря наглости

Быков шутил, что не смог отказать Иванову, поскольку он нагло напросился сам на роль "Кузнечика", как только прочитал сценарий. И Сергей действительно вжился в эту роль и смотрелся в ней органично. После выхода киноленты на Иванова обрушилась оглушительная слава.

Сергей Иванов в роли "Кузнечика" в фильме "В бой идут одни старики"

В 1970-х годах актер начал активно сниматься в кино. Не менее успешным для него стал фильм "Дни Турбинных", комедия "Дачная поездка сержанта Цыбули", затем он сыграл в "Ар-хи-ме-ды!" и "Аты-баты, шли солдаты".

Сергей Иванов снялся в более чем 50 фильмах

Но после распада СССР, как и многие артисты, Иванов переживал кризис. Помимо проблем с работой, у него хватало переживаний из-за личной жизни. Актер часто впадал в депрессию и злоупотреблял алкоголем.

Однако в 36 лет ему посчастливилось встретить настоящую любовь, он женился на Ларисе, которая подарила ему дочь Машу. В конце 1990-х годов у Иванова было много творческих планов, он начал масштабный проект программ "Начало начал Украины", но закончить его великому актеру не удалось.

У Сергея Иванова были проблемы с сердцем

Как выглядит могила "Кузнечика" и от чего он умер

Украинский актер Сергей Иванов умер в 2000 году в возрасте 48 лет из-за инфаркта. Вдова "Кузнечика" рассказывала, что спасти актера не удалось ни любовью, ни дорогими лекарствами. Киевские врачи 11 раз запускали его сердце, он пережил трижды клиническую смерть, а в 12 раз его сердце остановилось навсегда.

Сергей Иванов умер в 48 лет

Похоронили Сергея Иванова на Байковом кладбище. Ему установили необычный гранитный памятник. На вертикальной плите выгравировано его имя, дата рождения и смерти, а также надпись: "Народный артист Украины".

Как выглядит могила "Кузнечика" Сергея Иванова

"Телеграф" писал ранее, от чего умерла Валерия Новодворская и как выглядит ее могила. Она поддерживала Украину и называла Путина чудовищем.