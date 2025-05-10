Жил в России, но не захотел быть там похоронен: как выглядит могила украинского режиссера Виктюка
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Тело выдающегося деятеля было перевезено в его родной город
Легендарный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в одной из московских больниц. Но несмотря на то, что долгие годы он жил и работал в Российской Федерации, но не хотел быть похороненным на ее земле.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила народного артиста Украины и России Романа Виктюка и от чего он умер. Мы узнали некоторые подробности.
Роман Виктюк — что известно об украинском режиссере
Известный театральный режиссер и педагог Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. В 1957 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и стал работать ведущим режиссером в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.
Роман Виктюк начал ставить спектакли, которые имели большой успех, его главным триумфом была постановка "Служанки" (по пьесе Жана Жене). Режиссерский актив Виктюка в театрах России, Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля и других стран, составил более двухсот спектаклей.
Помимо этого, Роман Виктюк работал на телеканалах и занимался преподавательской деятельностью. С 1970-х годов легендарный мастер жил и работал в собственном театре в России, который так и назывался "Театр Романа Виктюка". Но в октябре 2024 года его присоединили к Театру на Бронной и дали новое наименование — Сцена "Мельников".
От чего умер Роман Виктюк и как выглядит его могила
Несмотря на то, что режиссер жил и строил карьеру в Российской Федерации, после смерти он не хотел быть похоронен на ее земле. В интервью "Гордон" близкий друг режиссера Сергей Перман рассказал, что Роман Виктюк много говорил о своей смерти, совершенно спокойно, и хотел быть похоронен только в родном Львове, других вариантов он не рассматривал.
"В Москве, в России, да и по всему миру он был невероятно обласкан и ценим и как режиссер, и как человек. И несмотря ни на что, Роман Григорьевич считал себя только украинским режиссером из Львова", — отмечал Перман.
Умер Роман Виктюк 17 ноября 2020 году на 85-м году жизни. Официальная причина смерти — тромбоэмболия. Накануне он поступил в больницу из-за заражения коронавирусной инфекции.
Церемония с ним прошла сначала в России, затем в Украине. Последняя воля Виктюка была исполнена — похоронили его во Львове. Его могила находится на Лычаковском кладбище, где он приобрел семейный склеп, где также похоронены его родители.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила экс-президента Кравчука. Она два года была без памятника и в запущенном состоянии.