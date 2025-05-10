Жил в России, но не захотел быть там похоронен: как выглядит могила украинского режиссера Виктюка

Тело выдающегося деятеля было перевезено в его родной город

Легендарный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в одной из московских больниц. Но несмотря на то, что долгие годы он жил и работал в Российской Федерации, но не хотел быть похороненным на ее земле.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила народного артиста Украины и России Романа Виктюка и от чего он умер. Мы узнали некоторые подробности.

Роман Виктюк — что известно об украинском режиссере

Известный театральный режиссер и педагог Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. В 1957 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и стал работать ведущим режиссером в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

Роман Виктюк в молодости

Роман Виктюк начал ставить спектакли, которые имели большой успех, его главным триумфом была постановка "Служанки" (по пьесе Жана Жене). Режиссерский актив Виктюка в театрах России, Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля и других стран, составил более двухсот спектаклей.

Роман Виктюк работал в театрах разных стран мира

Помимо этого, Роман Виктюк работал на телеканалах и занимался преподавательской деятельностью. С 1970-х годов легендарный мастер жил и работал в собственном театре в России, который так и назывался "Театр Романа Виктюка". Но в октябре 2024 года его присоединили к Театру на Бронной и дали новое наименование — Сцена "Мельников".

От чего умер Роман Виктюк и как выглядит его могила

Несмотря на то, что режиссер жил и строил карьеру в Российской Федерации, после смерти он не хотел быть похоронен на ее земле. В интервью "Гордон" близкий друг режиссера Сергей Перман рассказал, что Роман Виктюк много говорил о своей смерти, совершенно спокойно, и хотел быть похоронен только в родном Львове, других вариантов он не рассматривал.

"В Москве, в России, да и по всему миру он был невероятно обласкан и ценим и как режиссер, и как человек. И несмотря ни на что, Роман Григорьевич считал себя только украинским режиссером из Львова", — отмечал Перман.

Роман Виктюк умер в Москве

Умер Роман Виктюк 17 ноября 2020 году на 85-м году жизни. Официальная причина смерти — тромбоэмболия. Накануне он поступил в больницу из-за заражения коронавирусной инфекции.

Роман Виктюк хотел быть похоронен только в родном Львове

Церемония с ним прошла сначала в России, затем в Украине. Последняя воля Виктюка была исполнена — похоронили его во Львове. Его могила находится на Лычаковском кладбище, где он приобрел семейный склеп, где также похоронены его родители.

Как выглядит могила Романа Виктюка

Роман Виктюк похоронен на Лычаковском кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила экс-президента Кравчука. Она два года была без памятника и в запущенном состоянии.