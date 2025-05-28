Часть Сумщины уже в оккупации: Свитан объяснил, чего ждать дальше (видео)

Эксперт объяснил, что будет происходить дальше

В пограничных районах Сумской области можно наблюдать формирование нового участка фронта. А его выравнивание будет происходить, как на украинской, так и на российской территории.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, на участке в 600-700 километров границы Украины и России будет сформирована линия фронта протяженностью около 500 километров.

"Фронт будет выравнивать эту границу. Где-то мы будем заходить на их территорию, где-то россияне будут заходить на нашу территорию. Иногда мы даже специально будем отходить на несколько километров, для того, чтобы не защищать низины, над которыми там довлеют какие-то российские войска со своих высот. Мы можем отходить на высоты наши, то есть оставляя низину россиянам, но получая лучший плацдарм для их уничтожения", — сказал он.

Свитан подчеркнул, что подобная картина как на Сумщине будет наблюдаться и в некоторых российских областях, вроде Курской, Белгородской и Брянской. Такое выравнивание фронта необходимо, чтобы увеличить плотность войск на каком-то конкретном участке.

Ситуация на границе в Сумской области

В то же время эксперт подчеркивает, что основной удар россиян будет на Донбассе и в Запорожской области, поскольку сейчас все их позиции на оккупированных территориях простреливаются HIMARS.

Как сообщалось ранее, немецкий военный эксперт Нико Ланге говорил, что россияне планируют начать боевые действия в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, чтобы создать больше препятствий для переговорного процесса. Для этого они готовят новое наступление.