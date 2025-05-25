Россияне готовят новое наступление: хотят еще три области — Bild

Россия никогда не планировала прекращать огонь

После выхода США из переговорного процесса по Украине россияне, похоже, готовят новое наступление. При этом помимо "традиционных" целей, они также замахнулись еще на три украинские области.

Об этом сообщает немецкое издание Bild. Военный эксперт, бывший сотрудник Минобороны Германии Нико Ланге отмечает, что Владимир Путин никогда не планировал прекращать огонь и использовал переговоры лишь как способ тянуть время для подготовки новой военной кампании.

"Россия попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, чтобы создать новые проблемы для переговоров", — сказал Ланге.

Эксперт отмечает, что после трехмесячной передышки на фронт были отправлены тысячи новых солдат, а также новую технику. Кроме того, было произведено большое количество беспилотников, которые россиянам не терпится пустить в ход.

Он добавил, что путинская армия извлекла урок современной войны беспилотников, перехватив навыки у украинцев, и теперь имеют определенные успехи. Используя этот прогресс в изучении тактики применения дронов, россияне наносят десятки ударов на день по логистической сети.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая Россия совершила масштабный ракетно-дроновый удар по Украине. В Житомирской области из-за падения ракеты на жилой дом погибли трое детей. Им было 8, 12 и 17 лет. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.