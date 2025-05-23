В Украине могут продавать опасное мороженое: какое точно не стоит покупать

Есть два фактора, которые могут буквально превратить мороженое в яд

В летнее время одним из опасных продуктов на прилавках магазинов можно смело назвать мороженое. Выбирая это лакомство, необходимо обратить внимание сразу на несколько деталей.

Эксперты в сфере здорового питания советуют смотреть не на цену мороженого, а на его состав и целостность упаковки. Ведь если упаковка повреждена и продукт хранился ненадлежащим образом, то эти два фактора могут буквально превратить мороженое в яд, пишет "Сегодня".

"Вода, которая может быть в таком мороженом, однозначно является благоприятной средой для развития микроорганизмов, попадая туда просто из воздуха", — говорят специалисты.

В Украине мороженое по государственным стандартам разделено на три вида: 4733 — мороженое с молочными жирами, 4734 — плодово-ягодное и 4735 — мороженое, содержащее растительные жиры.

Невредным считается 4733, где нет растительных жиров, а есть только молочные. Важно отметить, что обычно мороженое хранится 10-12 месяцев. Однако сейчас в магазинах можно найти и со сроком годности до двух лет.

Эксперты рекомендуют также не покупать дешевое мороженое, поскольку оно, вероятно, с большим содержанием пальмового масла вместо натурального молока. Кроме того, в дешевом мороженом и дешевые химические примеси, ароматизаторы, красители, стабилизаторы вкуса. Высокого качества мороженое — пломбир и сливочное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты больше всего подорожали за последний год в Украине. Согласно данным Госстата, больше всего выросла стоимость овощей и базовых товаров.