Не тратьте деньги на дорогую рыбу – вот чем можно ее заменить

Сэкономить можно кругленькую сумму

Рыба очень полезна для здоровья, поскольку содержит омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу сердца, мозговой и иммунной систем. Однако не каждый украинец может позволить покупать себе дорогую рыбу по высокой цене.

"Телеграф" решил выяснить, какими продуктами можно заменить дорогую рыбу и сэкономить на ней деньги. Важно знать, что рыба – продукт с уникальными питательными ценностями, поэтому она обязательно должна быть в вашем рационе.

Дорогую рыбу, например, лосось, тунец, форель можно заменить более доступными альтернативами, имеющими подобный вкус, текстуру или питательные свойства. Вот несколько вариантов:

Скумбрия – недорогая, но богатая омега-3 жирными кислотами, по вкусу к лососью. Подходить для запекания, смазки или копчения.

– недорогая, но богатая омега-3 жирными кислотами, по вкусу к лососью. Подходить для запекания, смазки или копчения. Сардина – дешевая, питательная, с высоким содержанием омега-3. Прекрасно подходит в консервах, салатах или запеченная.

– дешевая, питательная, с высоким содержанием омега-3. Прекрасно подходит в консервах, салатах или запеченная. Хек или минтай – белая рыба с мягким вкусом, универсальная для разных блюд (жарки, тушения, запекания).

– белая рыба с мягким вкусом, универсальная для разных блюд (жарки, тушения, запекания). Тиляпия – доступна по цене, обладает нейтральным вкусом, легко доступна и подходит для многих рецептов.

– доступна по цене, обладает нейтральным вкусом, легко доступна и подходит для многих рецептов. Сельдь – бюджетный вариант, богатый полезными жирами. Можно использовать в салатах, мариновать или подавать в качестве закуски.

– бюджетный вариант, богатый полезными жирами. Можно использовать в салатах, мариновать или подавать в качестве закуски. Несколько или моява – дешевые, олененные, вкусные рыбы, которые жарить, запекать или использовать в консервах.

– дешевые, олененные, вкусные рыбы, которые жарить, запекать или использовать в консервах. Речная рыба (карп, карась) – если доступна, может быть хорошей альтернативой для запекания или жарки.

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