Не тратьте деньги на дорогую рыбу – вот чем можно ее заменить
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Сэкономить можно кругленькую сумму
Рыба очень полезна для здоровья, поскольку содержит омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу сердца, мозговой и иммунной систем. Однако не каждый украинец может позволить покупать себе дорогую рыбу по высокой цене.
"Телеграф" решил выяснить, какими продуктами можно заменить дорогую рыбу и сэкономить на ней деньги. Важно знать, что рыба – продукт с уникальными питательными ценностями, поэтому она обязательно должна быть в вашем рационе.
Дорогую рыбу, например, лосось, тунец, форель можно заменить более доступными альтернативами, имеющими подобный вкус, текстуру или питательные свойства. Вот несколько вариантов:
- Скумбрия – недорогая, но богатая омега-3 жирными кислотами, по вкусу к лососью. Подходить для запекания, смазки или копчения.
- Сардина – дешевая, питательная, с высоким содержанием омега-3. Прекрасно подходит в консервах, салатах или запеченная.
- Хек или минтай – белая рыба с мягким вкусом, универсальная для разных блюд (жарки, тушения, запекания).
- Тиляпия – доступна по цене, обладает нейтральным вкусом, легко доступна и подходит для многих рецептов.
- Сельдь – бюджетный вариант, богатый полезными жирами. Можно использовать в салатах, мариновать или подавать в качестве закуски.
- Несколько или моява – дешевые, олененные, вкусные рыбы, которые жарить, запекать или использовать в консервах.
- Речная рыба (карп, карась) – если доступна, может быть хорошей альтернативой для запекания или жарки.
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