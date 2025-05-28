В магазине даже не смотрите на это мясо: почему его нельзя покупать

Недобросовестные производители, пытаясь удешевить продукт, могут добавлять нежелательные ингредиенты.

Некоторые продукты, которые продаются в Украине, могут быть вредными. Поэтому нужно тщательно подходить к их выбору, в частности, покупая фарш.

Фарш – это измельченные на мясорубке или вручную продукты. Чаще его делают из мяса, однако бывает также рыбный, грибной, овощной фарш. Мясной фарш является основой для многих вкусных и питательных блюд. Если мы делаем его своими руками, мы уверены в составе фарша, а вот покупая готовый фарш следует обращать внимание на важные моменты.

Что может скрывать магазинный фарш

Некоторые производители скрывают состав фарша под размытыми названиями. Не стоит покупать продукт, содержащий неизвестно что. Эксперты качества пищевых продуктов и защиты прав потребителей не советуют покупать такой продукт, пишет "РБК-Украина". Такой фарш может быть низкого качества, скрывать нежелательные ингредиенты или даже нести потенциальные риски.

Какого фарша лучше избегать:

"Фарш домашний"

"Фарш ассорти"

"Фарш особенный"

"Мясной продукт рубленый"

"Фарш" (без указания вида мяса)

Надо четко понимать из чего сделан фарш

Когда состав фарша не указан четко, вероятно он стоит того, что изготовитель счел за лучшее скрыть. Например, фарш ассорти может содержать 90% более дешевой свинины и только 10% говядины.

Также, в целях удешевления, производитель может использовать для фарша без указания состава некачественные части. Там могут быть обрезки, жир, соединительная ткань, иногда даже кожа.

Что производители могут добавлять в фарш

Для увеличения объема, улучшения вида и вкуса производители могут добавлять в фарш воду и муку. Также в нем могут быть усилители вкуса, красители и консерванты.

Как выбрать фарш в магазине

Следует тщательно изучать этикетку. Добросовестный производитель всегда четко указывает состав продукта — "Фарш говяжий", "Фарш свиной", "Фарш куриный", "Фарш из индейки". Также может быть указан сорт мяса (например, высший сорт) или приблизительный процент жира.

Необходимо внимательно прочесть состав фарша и убедиться, что в нем нет нежелательных компонентов. Если в нем указан соевый белок, растительная клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагосодержащие агенты), консерванты или усилители вкуса, производитель пытался удешевить продукт. Также важно проверять срок годности – фарш быстро портится.

Лучше всего купить мясо и самостоятельно сделать из него фарш или попросить сделать это там, где приобрели мясо. При покупке готового фарша следует внимательно изучать состав, а покупать его нужно только у проверенных производителей.

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