Учитель взорвал TikTok мемами о своих учениках: Балерина-Капучина вышла из-под контроля (видео)

Учитель предварительно спросил, согласны ли все на участие

Молодой учитель 4-го класса из Киева получил известность благодаря креативной презентации для детей. Он смонтировал изображения учеников с вымышленными веселыми именами-мемами, вдохновленными итальянским трендом "Шпиониро-Голубиро" и "Балерина-Капучина".

Данное видео было опубликовано в TikTok. Автор подписал его так: "Мэм вышел из-под контроля". В презентации были "Ярина Балерина", "Егорини Егора", "Тум Тум Тум Тум Назар", "Иванини Бананини", "Максимини Бомбардини" и другие. Дети искренне смеялись и с удовольствием восприняли такой формат.

Учитель предварительно спросил, согласны ли на участие, чтобы никого не обидеть.

В комментариях под видео мнения разделились. Одни отмечают креативность и считают, что это современный подход к обучению, а другие критикуют мемы как "бессмысленные". Некоторые подчеркивают, что каждое поколение имеет свои предпочтения, и важно поддерживать молодых учителей, стремящихся быть в теме и делать уроки веселыми. Есть и предположение о реакции некоторых родителей, которые могут видеть в таких шутливых прозвищах повод для волнения.

"Единственно плохо, что эти мемы очень тупые."

"Новое поколение учителей — это просто класс. Вы великий молодец."

"Круто. Каждое поколение имеет свое предпочтение, и это круто, когда старшее поколение в теме."

"Это ужас. Вы даже не представляете, как деградируют эти анимации."

"Пожалуйста, не теряйте мотивацию. Вы дарите совсем другое будущее для наших детей."

Несмотря на споры, большинство соглашается: самое главное – это счастливые дети и живой смех в классе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что День вышиванки украинцы отметили в этом году 15 мая. Впрочем, главное внимание привлекают не только праздничные мероприятия, но и яркие мемы, активно распространяющиеся в сети.