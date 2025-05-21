Убийство Портнова стало эпицентром мемов: украинцы поражают юмором (фото)

В Испании застрелили Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Виктора Януковича. Это событие вызвало волну реакций в украинском медиапространстве, где мгновенно начали появляться сатирические мемы.

В этом материале "Телеграф" собрал интереснейшие.

Один из популярных мемов шутит над футбольным "Эль Класико", сравнивая противостояние Портнова и блогера Анатолия Шария с легендарным футбольным дерби "Реал Мадрид" – "Барселона", ведь они оба находились в Испании.

Другой мем показывает Шария в вышиванке с подписью "Первый подозреваемый в убийстве Портнова", намекая на политический конфликт.

Фото Петра Порошенко с оружием и надпись "Спасибо" добавляют иронии, будто намекая на возможную роль экс-президента в инциденте.

Кроме того, мемы высмеивают судебную систему, показывая вызов в Верховный Суд как курьезный сеанс, и даже предполагают, что Портнов когда-нибудь предстанет перед справедливостью, хотя и в посмертном виде.

А еще один пользователь пошутил и о певце-коллаборанте Иосифе Кобзоне, в частности. Шутка указывает на "встречу" двух мужчин после смерти.

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