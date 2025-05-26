Вспомнили Зеленского и сигналы: сеть клепает мемы о пощечине Макрону от жены

Украинцы не сдерживают эмоций

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от своей жены. Это произошло на борту самолета, которым они прибыли во Вьетнам.

Видео, где супруга французского президента Бриджит Макрон ударила мужа по лицу во время выхода из самолета во Вьетнаме, мгновенно стало вирусным и породило волну мемов в украинском сегменте соцсетей. "Телеграф" собрал лучшие.

Пользователи создали серию шутливых интерпретаций инцидента. Один из популярных мемов изображает ситуацию как "яркую демонстрацию настроения". Другие пользователи шутят о "домашнем насилии" и "сигнализации" Макрона о проблемах.

Также украинцы упомянули ситуацию, когда журналисты поймали Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а сеть начала создавать мемы. Тогда на фото Владимир Зеленский уверенно смотрит в кадр, а Макрон жмет ему руку и дружески хлопает по плечу.

Люди превратили эти два мема в настоящий анекдот. Ведь до сих пор вспоминают Макрону ту ситуацию.

Еще один мем обыгрывает типичную ситуацию в парных конфликтах, используя кадр с инцидентом между супругами Макроном во Вьетнаме.

Шутка заключается в ироническом противопоставлении: когда во время ссоры один из партнеров говорит фразу "Ты какая нервная, успокойся", это обычно имеет противоположный эффект и только больше раздражает собеседника.

Ранее "Телеграф" показал самые смешные мемы о разговоре Трампа и Путина.