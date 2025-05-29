Учитель підірвав TikTok мемами про своїх учнів: Балерина-Капучина вийшла з-під контролю (відео)
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Вчитель попередньо запитав, чи всі згодні на участь
Молодий учитель 4-го класу з Києва здобув популярність завдяки креативній презентації для дітей. Він змонтував зображення учнів з вигаданими веселими іменами-мемами, натхненними італійським трендом "Шпіоніро-Голубіро" та "Балерина-Капучіна".
Дане відео опублікували в TikTok. Автор підписав його так: "Мем вийшов з-під контролю". У презентації були "Ярина Балерина", "Єгоріні Єгора", "Тум Тум Тум Тум Назар", "Іваніні Бананіні", "Максіміні Бомбардіні" та інші. Діти щиро сміялися і з задоволенням сприйняли такий формат.
Вчитель попередньо запитав, чи всі згодні на участь, щоб нікого не образити.
У коментарях під відео думки розділилися. Одні відзначають креативність і вважають, що це — сучасний підхід до навчання, а інші — критикують меми як "безглузді". Дехто наголошує, що кожне покоління має свої вподобання, і важливо підтримувати молодих учителів, які прагнуть бути "в темі" і робити уроки веселими. Є й припущення про реакцію деяких батьків, що можуть бачити у таких жартівливих прізвиськах причину для хвилювання.
- "Єдине погано, що ці меми дуже тупі."
- "Нове покоління вчителів — це просто клас. Ви великий молодець."
- "Круто. Кожне покоління має своє вподобання, і це круто, коли старше покоління в темі."
- "Це жах. Ви навіть не уявляєте, як деградують ці анімації."
- "Будь ласка, не втрачайте мотивацію. Ви даруєте зовсім інше майбутнє для наших дітей."
Попри суперечки, більшість погоджується: найголовніше — це щасливі діти та живий сміх у класі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що День вишиванки українці відзначили цьогоріч 15 травня. Втім, головну увагу привертають не лише святкові заходи, а й яскраві меми, які активно ширяться в мережі.