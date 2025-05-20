Образовательный сюр: в TikTok показали учебники с "темной темой" (видео)

Эта шутка еще раз показывает, как легко создать иллюзию изменений с помощью фильтров

В сети набирает популярность видео, где якобы показывают "обновленные" школьные учебники — с темной темой оформления. Страницы выглядят стильно и, как говорят в комментариях, гораздо приятнее для глаз. Впрочем, это не настоящий редизайн, а просто фильтр, который наложили для эффекта.

Публикация появилась в TikTok. Автор запостил ролик в шутливом тоне, но многие пользователи восприняли увиденное всерьез.

Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия. Один из зрителей пишет: "Господи, сколько краски на это ушло?". Другой пользователь поддерживает мнение, добавляя, что хоть "темная тема" действительно более комфортна для зрения, однако ее реализация значительно увеличит расходы на краску и, соответственно, цену.

Некоторые из соискателей образования восприняли идею как перспективную — говорят, если бы такие учебники действительно существовали, учиться было бы приятнее и удобнее.

А другие — уже с иронией: "Чем больше главный герой сходит с ума, тем темнее страницы".

Правда, были и те, кто не поддался шутке: "Люди в комментариях реально не увидели фильтр?", — спрашивает один из пользователей.

Эта шутка с TikTok еще раз показывает, как легко создать иллюзию изменений с помощью фильтров. А еще – как быстро интернет подхватывает даже вымышленные "реформы".

Ранее "Телеграф" рассказывал о схожем тренде с использованием такого же фильтра, но уже в более практичном и реалистическом контексте. Так, в TikTok показали "сканер", с помощью которого можно найти клеща на домашнем любимце.