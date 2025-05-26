Верещук с автоматом стала звездой сети: украинцы делают мемы и шутки

Чиновница могла бы сыграть роль в одном из голливудских фильмов

Заместительница главы Офиса президента Ирина Верещук побывала на курсах подготовки национального сопротивления. Эпические снимки, которые она обнародовала в своих соцсетях не смогли оставить пользователей сети без внимания.

Чиновницу уже начали сравнивать с персонажами известных фильмов и компьютерных игр. "Телеграф" собрал лучшие мемы из сети.

Например, в сети представили Верещук в образе героя серии игр Battlefield.

Кроме того, ее уже попытались представить в образе героини популярных голливудских фильмов. Например, "Мстителей"

"Спасателей Малибу"

"Отряда самоубийц"

"Неудержимые"

"Миссия невыполнима" (или скорее "Миссия ненужная", как гласит постер Богдана Процишина).

"Рембо"

Но у всех их есть что-то общее — принцип "крутые парни не смотрят на взрывы".

Ситуация также вызвала другую ассоциацию. Например, пользователи сети обыграли сцену убийства бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Как сообщалось ранее, Верещук ранее сообщила, что Россия будет оставаться угрозой для Украины еще десятилетиями, если не столетиями. Поэтому она предложила украинцам перестроить свое восприятие и готовиться к длительной войне.