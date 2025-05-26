Lifecell ворует деньги? Абонент пожаловался на списание средств и ему ответили

lifecell объяснил, какая причина списания денег

Абонент мобильного оператора lifecell пожаловался в социальных сетях на автоматическое списание средств с его счета. Ему ответили.

По словам пользователя Олега Лето, оставившего свой комментарий под сообщением, оператор якобы ворует деньги со счета. Автор пишет, что оператор мотивирует это тем, что производит оплату за дневной тариф.

Он также объяснил любопытную деталь. Комментатор пишет, что картой пользуется только для входящих звонков.

В ответ представитель lifecell объяснил механизм работы спорной функции.

"Согласно условиям тарифного плана, если в течение 4 недель не производятся платежи, автоматически предоставляется дневной пакет услуг, который входит в условия тарифного плана", — говорится в сообщении.

Однако пользователь возразил, что не просил предоставлять ему "дневной пакет".

"На счету были деньги впрок, но вы его обокрали. Но ситуация, как я понял, не нова. Многие уже обокрали", — написал абонент в комментариях.

Оператор разъяснил, что дневной пакет входит в условия тарифного плана, а подробная информация о нем указана на официальном сайте в свободном доступе.

Ранее "Телеграф" писал, что мобильный оператор Vodafone предлагает скидки, однако воспользоваться предложением могут далеко не все.