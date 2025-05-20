Абонентам крупной сети связи угрожает опасность: как не потерять деньги и номер
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Одно нажатие – и номер может оказаться в руках мошенников
В Telegram распространяется новая мошенническая схема якобы от имени Vodafone. Притворяясь мобильным оператором, мошенники пытаются заставить человека якобы заменить SIM-карту.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации. Фейковые аккаунты маскируются под Vodafone и посылают пользователям уведомления о "завершении действия номера". Это мошенничество. Подобные сообщения в мессенджере не отправляются. Более того, переходить по ссылкам, вводить личные данные или выполнять действия с SIM-картой может быть опасно.
Где сообщают официальные данные Vodafone:
- на сайте
- в приложении My Vodafone
- номер 111.
Как посмотреть срок действия номера в приложении My Vodafone
Для того чтобы проверить срок действия номера в приложении My Vodafone, нужно зайти в приложение, нажать на три точки в правом нижнем углу экрана. Откроется раздел "Больше" и здесь нужно выбрать "Детали профиля". Здесь можно посмотреть номер, дату активации и срок действия.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычной схеме мошенничества, жертвами которой стали пенсионеры, получающие пенсию в "Сбербанке". Злоумышленники, зная некоторые данные о пенсионерах, заявляли о перерасчете пенсии и выманивали номера карт и номер из СМС. Пенсионеры теряли все деньги с карты.