Не ведіться на це. Шахраї використовують нову схему, пов’язано з податковою

Попередьте близьких про нову шахрайську схему

В Україні з'явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злодії отримують віддалений доступ до комп'ютерів і можуть знімати з рахунків користувачів чималі гроші. Шахраї представляються податковою.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. За його словами, з 26 травня було вже дві хвилі цих шахрайських схем.

"Фіксуємо нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. За останній тиждень це вже друга така хвиля. Наголошуємо!!! ДПС не має стосунку до такої розсилки!" — йдеться у повідомленні.

Кравченко наголосив, що файл у листах мають шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляє на пристрій після відкриття PDF-файлу. Після прихованого завантаження це програмне забезпечення надає віддалений доступ до комп'ютера шахраям. Таким чином вони не просто можуть зняти гроші з рахунків, а ще й поцупити особисту інформацію.

"Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім’я "tax.gov.ua" після символу "@". Радимо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа – звертайтесь напряму до податкової", — наголосив голова податковою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Telegram шириться нова шахрайська схема нібито від імені Vodafone.