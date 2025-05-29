В России мощно пылал завод, который изготавливает продукцию для ПВО и ракет С-300 (фото, видео)

Предприятие разрабатывает и производит микроэлектронику

Пожар в России в ночь на 29 мая произошел в Санкт-Петербурге на территории завода "Авангард". Предприятие специализируется на производстве микроэлектроники и имеет статус стратегического предприятия в России.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Согласно сообщениям, пожар возник около часа ночи на территории помещений, где изготовляли и собирали микросхемы.

Очевидцы говорили, что над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма. Пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

Также телеграмм-каналы сообщали о громких взрывах, прогремевших перед пожаром. Впрочем, никаких официальных сообщений об атаке беспилотников не поступало.

Представители местных властей не раскрывали подробности инцидента. Тем временем в петербургском отделе чрезвычайников рассказали уже после часу ночи, что проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72.

"На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали", — говорилось в заявлении МЧС Санкт-Петербурга.

Также указывалось, что к ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 41 личного состава.

Что известно о заводе "Авангард"

Завод "Авангард" — научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве продукции в области микроэлектроники, микросистемотехники, приборостроения и силовой электроники. Основан в 1948 году. На предприятии работает более 900 человек.

Авангард является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, поскольку его продукция используется в системах противовоздушной обороны, ракетных комплексах — С-300 и Тор.

Предприятие на постоянной основе выполняет заказы Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ночь на 27 мая беспилотники ударили по Муромскому приборостроительному заводу. Он производил оборудование для русской армии, из-за чего находился под международными санкциями.