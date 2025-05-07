Москву и Московскую область атаковали ударные беспилотники: россияне жалуются на взрывы

Местные каналы обнародовали видео, на которых показаны сбитие беспилотников и падение обломков

В России в ночь на 7 мая Москва и Московская область находились под очередной атакой ударных беспилотников. Были зафиксированы взрывы и падение обломков сбитых российской противовоздушной обороной беспилотников, о разрушениях и пострадавших россиянах не сообщалось.

В частности, атаку БПЛА подтвердили российские информационные каналы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии семи ударных беспилотников в Московской области и Подмосковье.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.

При этом также был закрыт аэропорт "Шереметьево" – из-за наличия воздушных угроз там ввели план "Ковёр". Аэропорт не отправляет и не принимает рейсы. Местные каналы обнародовали видео, на которых показаны сбитие беспилотников и падение обломков. Но настоящую панику подняли российские военные мониторинговые каналы: по их мнению, полеты украинских БПЛА – это попытка разрядить системы ПВО, поэтому следует ожидать запуска Украиной ракет по Москве, в частности, дальнобойных ПКР "Нептун".

Напомним, что 6 мая Минстратегпром провел выставку вооружений ко Дню пехоты, на которой было показано множество передовых образцов вооружений. В частности, там представили и новый дальнобойный дрон FP-1. Заявлено, что БПЛА может лететь на расстояние до 1600 км и нести боевую часть до 120 килограммов. Этого достаточно, чтобы долететь до Москвы или Санкт-Петербурга.

Отметим, что массированная атака дронами на Россию произошла в ночь на 6 мая, россияне пишут о взрывах и закрытии воздушного пространства. Под ударами находились несколько областей, в том числе обломки беспилотника упали в Москве.