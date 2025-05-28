Стратегический завод в России поразили дроны: его оружием терроризируют украинцев, новые подробности (видео)

Дроны обошли ПВО

Во время атаки на Московскую область, которая произошла утром 28 мая, дроны поразили важный российский завод. Он является стратегическим предприятием вражеского ВПК.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, дальнобойные дроны СБУ поразили завод "Радуга" им. Березняка", который расположен в городе Дубна примерно в 130 километрах от Москвы.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, защищающую российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.

Для справки: завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракет разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и дальше", — отметил информированный источник.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известно о российских крылатых ракетах Х-101, которые используют в массированных атаках.