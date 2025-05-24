Жертвоприношение и загадочная икона. Только единицы знают об этом мистическом скальном монастыре в Украине

В начале своего существования он был прибежищем для язычников

В Украине существует немало загадочных мест, окутанных кучей легенд, к примеру, скальный монастырь в поселке Монастырок Тернопольской области. Эта таинственная достопримечательность расположена у реки Серет среди живописных скал.

"Телеграф" расскажет, что интересного в скальном монастыре и покажет его. Заметим, что обо всех ритуалах, которые проходили на территории этой пещеры, точно не известно до сих пор.

Скалистый монастырь буквально создан внутри пещеры. В начале своего существования он был пристанищем для язычников и их ритуалов жертвоприношения, однако с приходом на территорию села христианство это изменилось.

Вход в пещеру Языческую

Вход в пещеру Языческую

Как отмечают историки, скальный монастырь в Монастырке основали в IX в. Тогда монахи поселились и служили в гроте под названием "Языческий". Название пещеры указывает на то, что раньше в ней размещалось языческое капище.

Добавим, что рядом со скальным монастырем в XVI в. был построен Свято-Воздвиженский василианский монастырь и кельи для монахов. Однако пещеры продолжали относиться к части монастыря.

Каменный храм несколько раз рушился и его восстанавливал. К примеру, в последний раз в 2001 году. Однажды на восстановление храма было потрачено до 15 т цемента.

Обновленная часть скального монастыря — это Языческая пещера 9,4 м на 4,8 м. Она разделена на три условные части: притвор, неф и алтарь, который повернут на восток. Сверху пещера накрыта 6-метровым каменным навесом, поддерживающим три опоры из неотесанного камня. Природные опоры заменили эти в XIX в.

В середине пещеры буквально в стене вытесана чудодейственная икона. Ее заметили еще первые монахи, а впоследствии богомазы разрисовали стену. Некоторые легенды говорят, что краски со скалы постоянно "исчезали" якобы пещера впитывала их в себя.

Икона Иисуса

Икона изображает Иисуса Христа с закрытыми глазами. Считается, что он закрыл глаза, чтобы не видеть всех человеческих грехов. По поверью, сюда приходят люди просить прощения у Бога за самые страшные грехи.

Однако скалистый монастырь имеет и узкий коридор, выводящий на другую сторону пещеры, где расположена терраса. У входа в грот стоит огромный камень, который называют жертвенным. На нем есть вырезанный крест и желоб. Считается, что именно здесь во время расцвета язычества люди поклонялись богам и совершали ритуальные жертвоприношения.

Жертвенный камень

Жертвенный камень

Есть легенда, что в этот желоб собиралась кровь принесенных в жертву животных. И якобы во время дождей, собранная там вода приобретает цвет крови. По словам историков, порода жертвенного камня отличается от породы пещер. Потому считается, что этот камень принесли к ним.

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