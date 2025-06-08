Укр

После операции "Паутина" на спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность

Автор
Денис Подставной
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После операции "Паутина" на спутниковых снимках российских аэродромов заметили интересную активность

Россияне ведут активные работы

После операции "Паутина", во время которой были уничтожены борта стратегической авиации РФ, в сети обратили внимание на спутниковые снимки российских аэродромов. Эксперты зафиксировали на них серьезное движение.

Так, по данным OSINT-аналитика Def Mon в X (Twitter). Россия прямо сейчас активно строит укрытия для своих самолетов. Он насчитал целых 14 мест, где россияне уже построили или строят укрытия.

Строительство укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США предполагают, что массированная атака на Украину, которую Россия провела 6 мая, вероятно, не была окончательным ответом Путина на операцию "Паутина". Американские официальные лица склоняются к тому, что Украину уже в ближайшие дни может ждать новый удар.

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