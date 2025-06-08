О "Паутине", прекращении огня и защите от "Шахедов": Зеленский дал новое интервью (главное)

Украина близка к тому, чтобы заставить Россию закончить войну

Россия не будет останавливаться на фронте, поскольку не ощущает внешнего давления. Поэтому Украине необходимо было провести операцию "Паутина", благодаря которой завершение войны стало гораздо ближе, чем когда-либо было.

Об этом и другом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC. "Телеграф" выделил основные моменты.

О "Паутине"

Зеленский говорит, что во время проведения операции постоянно находился на связи с главой СБУ Василием Малюком и теми людьми, которые непосредственно проводили операцию.

"Я не стану говорить, где они были. Это, скажем так, соответствующие точки, где они находились. И да, я был на связи с главой (СБУ, — ред.), когда операция прошла, я видел те кадры, которые видел потом весь мир, вся Украина", — сказал он.

Зеленский отметил, что после этого лично наградил участников операции высокими государственными наградами, однако не станет называть имена этих людей.

Что касается самой операции, то президент лишь отметил, что российские водители даже не догадывались, что именно они перевозили. Для них это был типичный заказ на доставку.

О прекращении огня

Россия не собирается останавливаться, поскольку Владимир Путин желает вернуть мощь Советского Союза. Зеленский подчеркивает, что это невозможно, однако сейчас нет человека, который мог бы объяснить это Путину.

Глава государства добавил, что Кремль не может достичь восстановления СССР без Украины, поэтому для Путина ее захват является стратегической целью.

"Поверьте, мы понимаем ментальность россиян гораздо лучше, чем Соединенные Штаты Америки понимают их ментальность. Мы с ними соседи. Это многолетнее соседство. И я знаю, что Путин не хочет заканчивать войну", — отметил Зеленский.

При этом он добавил, что российские власти остаются весьма прагматичными в вопросах завершения войны, а потому если на них оказать достаточное давление, то они согласятся на мир. Однако останется лишь вопрос, как долго этот мир продержится.

Зеленский отмечает, что сейчас Путин может выиграть войну, лишь если будет продолжать ее очень много лет и не иметь санкционного давления.

"Это то, чего он действительно хочет. Ему понадобятся деньги на эту войну, и он хочет быть в Кремле, пока не умрет. Это его цель. Вот почему он хочет оккупировать нас, чтобы уничтожить", — добавил он.

О защите от "шахедов"

По словам Зеленского, во времена предыдущей администрации Белого дома украинские и американские специалисты рассчитали, что 20 тысяч специальных недорогих ракет для ПВО смогли бы решить проблему постоянных налетов дронов. И Украина и США договорились о поставках этих ракет.

"Мы серьезно возлагали на них надежды. Однако недавно Соединенные Штаты направили эти ракеты на Ближний Восток вместо Украины", — сказал он.

Сейчас Украина нуждается в сильной поддержке США, а США нужно единство с Европой. Тем не менее Зеленский говорит, что сейчас Украина близка к моменту, когда Россию можно заставить завершить или хотя бы остановить войну.

"Мы подошли очень близко к этому. Мы это ощущаем. Наша операция внутри у них ("Паутина"), хоть они и бесятся, они все понимают", — сказал Зеленский.

Напомним, в США предполагают, что массированная атака на Украину, которую Россия провела 6 июня, вероятно, не была окончательным ответом Путина на операцию "Паутина". Американские официальные лица склоняются к тому, что Украину уже в ближайшие дни может ждать новый удар.