Рустем Умеров заявил, что украинским компаниям нужно открывать производства в Европе

В ходе заседания "Рамштайна" Украина обсудила с партнерами совместное строительство предприятий по производству оружия.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Общественное.

Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в других странах для того, чтобы снабжать их определенным оружием.

"Я всегда говорил об этом, и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено назад Украине, пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайна" в промышленность", — пояснил Умеров.

По словам Министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а Украина будет строить предприятия в других странах.

Напомним, в Брюсселе состоялось 28-е заседание в формате "Рамштайн", на котором присутствовал и министр обороны Украины Рустем Умеров.