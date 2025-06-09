Рустем Умєров заявив, що українським компаніям треба відкривати виробництва в Європі

Під час засідання "Рамштайну" Україна обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств для виробництва зброї.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Громадське.

Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в інших країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.

"Я завжди говорив про це, і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", — пояснив Умєров.

За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а Україна буде будувати підприємства в інших країнах.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося 28-ме засідання у форматі "Рамштайн", на якому був присутній і міністр оборони України Рустем Умєров.