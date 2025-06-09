Сезон открыт: в Украине уже собирают белые грибы, где их искать

Этот гриб считается одним из самых вкусных

Конец весны и начало лета выдались весьма дождливыми для части Украины, а где дожди, там и грибы. При этом в некоторых областях любители "тихой охоты" уже вовсю собирают белые грибы.

Например, в винницких telegram-каналах местные жители похвастались своим успешным походом на природу. Судя по геолокации на кадрах, насобирать грибов удалось в Ильинцах, что в восточной части области.

Как известно, белые грибы или "боровики" считаются одними из самых вкусных съедобных грибов. Его можно опознать по характерной толстой ножке и коричневатой шляпке.

Такие грибы особенно любят смешанные и хвойные леса, а потому чаще всего их можно найти на западе и севере Украины. Иногда они встречаются в центральных областях, однако там они не настолько распространены.

Обычно искать их рекомендуют неподалеку от елей, сосен, дубов или буков, в местах где много мха или есть муравейники. Первые белые грибы появляются в конце мая или начале июня, а собирать его можно вплоть до конца сентября. Рост этого вида грибов сильно зависит от обилия влаги и теплой погоды.

В начале сезона за килограмм свежих белых грибов в Украине дают на рынке около 700-800 гривен, но позже их стоимость падает до 250-500.

Чтобы найти белые грибы, необходимо выходить на их поиски утром после дождя, желательно, когда роса еще не спала. Их не рекомендуют собирать в пакет, поскольку там они быстрее испортятся, чем в условной корзинке с отверстиями. Также опытные грибники не советуют брать перезревшие грибы, поскольку они хуже на вкус. Кроме того, их стоит проверить на червивость.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области сезон белых грибов открыли еще в конце мая. Местные жители уже успели похвастаться "добычей".