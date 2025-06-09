Сезон відкритий: в Україні вже збирають білі гриби, де їх шукати

Цей гриб вважається одним із найсмачніших

Кінець весни та початок літа видалися дуже дощовими для України, а де дощі, там і гриби. При цьому в деяких областях любителі "тихого полювання" вже збирають білі гриби.

Наприклад, у вінницьких telegram-каналах місцеві жителі похвалилися своїм успішним походом на природу. Судячи з геолокації на кадрах, назбирати грибів вдалося в Іллінцях, що у східній частині області.

Як відомо, білі гриби чи "боровики" вважаються одними з найсмачніших їстівних грибів. Його можна впізнати за характерною товстою ніжкою і коричневим капелюшком.

Такі гриби особливо люблять змішані та хвойні ліси, а тому найчастіше їх можна знайти на заході та півночі України. Іноді вони зустрічаються в центральних областях, проте там вони настільки поширені.

Зазвичай шукати їх рекомендують неподалік ялин, сосен, дубів чи буків, у місцях де багато моху чи є мурашники. Перші білі гриби з’являються наприкінці травня чи на початку червня, а збирати його можна аж до кінця вересня. Ріст цього виду грибів залежить від великої кількості вологи і теплої погоди.

На початку сезону за кілограм свіжих білих грибів в Україні дають на ринку близько 700-800 гривень, але пізніше їхня вартість падає до 250-500.

Щоб знайти білі гриби, необхідно виходити на пошуки вранці після дощу, бажано, коли роса ще спала. Їх не рекомендують збирати в пакет, оскільки там вони швидше зіпсуються, ніж у умовному кошику з отворами. Також досвідчені грибники не радять брати перезрілі гриби, оскільки вони гірші на смак. Крім того, їх варто перевірити на червивість.

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині сезон білих грибів відкрили ще наприкінці травня. Місцеві жителі вже встигли похвалитися "видобуванням".