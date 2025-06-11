Атака на Харьков: количество погибших и пострадавших увеличилось, в городе много разрушений (фото)
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Два человека погибли из-за атаки, по меньшей мере 37 человек были ранены
В результате российской атаки на Харьков в ночь на 11 июня в городе есть разрушения, погибшие и пострадавшие. Российские оккупанты били исключительно по гражданским объектам, пытаясь убить как можно больше мирных жителей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в течение девяти минут враг ударил по Харькову 17 ударными дронами, в результате чего два человека погибли и 37 получили ранения.
"С 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 ударными дронами типа "шахед" по двум районам Харькова — Слободскому и Основьянскому. Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна. Предварительно есть 2 погибших и 37 пострадавших, среди них — 5 детей. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов", – написал он.
По данным Терехова, повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные объекты и производства гражданского назначения. Все эти объекты не имели никакого отношения к военному производству. Коммунальные службы и волонтеры работают над ликвидацией последствий, экстренные службы помогают пострадавшим.
Напомним, в ночь на вторник, 10 июня, россияне нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия совершила очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.
Воздушные силы Украины (ПС) сообщали, что Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы раздавались в большинстве областей. Попадания зафиксировано в 10 локациях, а падение сбитых обломков в — 17. Сколько было оружия, какое количество сбили силы ПВО — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.