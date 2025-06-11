Атака на Харьков: количество погибших и пострадавших увеличилось, в городе много разрушений (фото)

Два человека погибли из-за атаки, по меньшей мере 37 человек были ранены

В результате российской атаки на Харьков в ночь на 11 июня в городе есть разрушения, погибшие и пострадавшие. Российские оккупанты били исключительно по гражданским объектам, пытаясь убить как можно больше мирных жителей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в течение девяти минут враг ударил по Харькову 17 ударными дронами, в результате чего два человека погибли и 37 получили ранения.

"С 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 ударными дронами типа "шахед" по двум районам Харькова — Слободскому и Основьянскому. Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна. Предварительно есть 2 погибших и 37 пострадавших, среди них — 5 детей. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов", – написал он.

По данным Терехова, повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные объекты и производства гражданского назначения. Все эти объекты не имели никакого отношения к военному производству. Коммунальные службы и волонтеры работают над ликвидацией последствий, экстренные службы помогают пострадавшим.

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Последствия атаки на Харьков 11 июня, фото ГСЧС Харьковской области

Напомним, в ночь на вторник, 10 июня, россияне нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия совершила очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.

Воздушные силы Украины (ПС) сообщали, что Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы раздавались в большинстве областей. Попадания зафиксировано в 10 локациях, а падение сбитых обломков в — 17. Сколько было оружия, какое количество сбили силы ПВО — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.