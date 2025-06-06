Киев под атакой российских "шахедов": в городе прогремели сильные взрывы, есть перебои с электричеством (обновлено)

В нескольких районах города упали обломки уничтоженных беспилотников окупантов

Киев ночью на 6 июня атаковали российские ударные беспилотники. Мониторинговые каналы писали о по меньшей мере пяти БПЛА, которые пытались атаковать город, противовоздушная оборона ликвидировала российскую угрозу. В результате ликвидации БПЛА есть падения обломков в нескольких районах столицы, сообщается о перебоях со светом.

Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информацию подтвердил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Вражеские дроны один за другим на подступах к столице по нескольким направлениям и воздушному пространству города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО", – говорится в сообщении Ткаченко.

Мониторинговые каналы сообщили сначала о пяти беспилотниках россиян, которые шли на Киев со стороны Вышгорода и Борисполя. Затем со стороны Броваров попытались прорваться еще два БПЛА.

"На Оболони работает ПВО. Вражеские БпЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя. Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется на место", — написал Кличко.

В КМВА сообщили, что в Соломенском районе Киева произошло падение обломков сбитого беспилотника. Также есть информация о падении обломков уничтоженных БПЛА в Дарницком районе на нескольких локациях и о пожаре в Голосеевском районе из-за падения сбитого беспилотника. По данным мониторинговых каналов, оккупанты пытаются поразить на Киевщине и в Киеве объекты энергетики – в некоторых районах столицы и области фиксируются перебои со светом.

Обновлено 02:15 В Голосеевском и Соломенском районах зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры, на левом берегу столицы были аварийные отключения электроэнергии. По данным мониторинга, еще три беспилотника фиксируется возле Киева.

"В результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе… Россияне бьют по жилищной инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", – сообщил Ткаченко.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Украину в ночь на 5 июня. Больше всего пострадала Черниговщина и Харьков. В общей сложности взрывы из-за российских атак раздавались в 6 областях. Также оккупанты совершили очередное военное преступление, нанеся удар по Сумам около 9:20 во вторник, 3 июня. По городу было пять попаданий, по предварительным данным — из средств поражения РСЗО дальнего действия. Число погибших возросло до трех человек, среди пострадавших дети.