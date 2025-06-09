Враг имел конкретную цель. Россияне атаковали Ровенщину: какая там ситуация

Взрывы не утихали с ночи

Дубно и Ровно в ночь на 9 июня стали едва ли не главными целями атаки россиян. В город летели десятки шахедов, а потом еще и ракеты.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль пишет, что область испытала мощный воздушный удар врага. По его предварительной информации, одно гражданское лицо ранено.

"Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, уничтожившим большое количество враждебных целей. На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки — впоследствии", — говорится в сообщении.

Городской голова Ровно Александр Третяк написал, что ночь на 9 июня была самой страшной. Он добавил, что десятки "шахедов" и ракет атаковали регион.

"Спасибо Богу за каждую спасенную жизнь. Спасибо героям из ПВО и мобильным огневым группам — вы держали небо, когда земля содрогалась. Ваше мужество — щит для миллионов. Несмотря на все — держим строй", — пишет он.

Третьяк также поинтересовался, как атаку перенес город Дубно: "Вы приняли на себя львиную долю этого удара. Сил вам и выдержки", — говорится в сообщении.

Жители Дубно делятся в соцсетях видео, как прошла их ночь. На кадрах видно, что взрослые и дети находятся в укрытии.

Взрывы в Ровенской области — что известно

Около 3 ночи в Ровно раздались мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов. Такого массированного удара в Ровно и Дубно не было. Звуки взрывов слышались постоянно.

Мэр Ровно в 00:09 сообщил, что на общину движутся российские БпЛА и призвал людей перейти к укрытию. В 00:26 БПЛА достигли города Дубно.

А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" из Миг-31К в сторону Ровно. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.

Затем в Ровно раздались повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины. Воздушные силы сообщали об угрозе крылатых ракет, запущенных российской армией. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева. Однако затем было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.

Ранее "Телеграф" писал, что Киев атаковали беспилотники в ночь на 9 июня. Повреждено здание.