Атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла, у місті багато руйнувань (фото)

Дві людини загинуло через атаку, щонайменше 37 осіб було поранено

Внаслідок російської атаки на Харків у ніч на 11 червня в місті є руйнування, загиблі та постраждалі. Російські окупанти били виключно по цивільних об'єктах, намагаючись вбити якнайбільше мирних жителів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, протягом дев'яти хвилин ворог вдарив по Харкову 17-ма ударними дронами, внаслідок чого дві людини загинули та 37 отримали поранення.

"З 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу "шахед" по двох районах Харкова — Слобідському та Основʼянському. Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. Попередньо маємо 2 загиблих і 37 постраждалих, серед них — 5 дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель", – написав він.

За даними Терехова, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні об'єкти та виробництва цивільного призначення. Усі ці об'єкти не мали жодного стосунку до військового виробництва. Комунальні служби та волонтери працюють над ліквідацією наслідків, екстрені служби допомагають постраждалим.

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Наслідки атаки на Харків 11 червня, фото ДСНС Харківської області

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 червня, росіяни завдали дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок, а також станцію переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.

Повітряні сили України (ПС) повідомляли, що Росія встановила новий абсолютний рекорд з кількості повітряних цілей, якими атакувала Україну у ніч на 9 червня. Вибухи лунали у більшості областей. Влучання зафіксовано у 10 локаціях, а падіння збитих уламків у — 17. Скільки було зброї, яку кількість збили сили ППО — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.