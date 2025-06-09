Россия запустила по Украине около 500 дронов и ракет. Что больше всего атаковали (карта)

Зафиксировано попадание в 10 локациях

Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы звучали в большинстве областей, но основной целью, вероятнее всего, была Ровенщина.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины (ВС). Отмечается, что в сети также появилась карта движения российских ракет и дронов во время атаки.

"Новый абсолютный рекорд: РФ атаковала Украину 499 воздушными целями ", — говорится в сообщении.

В частности:

479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл.;

10 крылатые ракеты Х-101 из Саратовской обл.;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

1 крылатая ракета Х-35 из ТОТ АР Крым.

Попадание зафиксировано в 10 локациях, а падение сбитых обломков — в 17. Кроме того, в сети уже показали движение этих воздушных целей над Украиной. На видео видно, что большинство целей направлялись на запад Украины.

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