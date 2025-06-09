Ракетная атака на Украину: оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики и выпустили ракеты (обновляется)

Враг задействовал в нападении на Украину остатки своей стратегической авиации

Российские оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Украину в ночь с 8 на 9 июня. Враг задействовал в нападении недобитые стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Энгельс-2". Для нападения россияне использовали "ракеты-убийцы" Х-22, крылатые ракеты Х-101 и ряд других видов вооружения, мишенями снова избрали гражданскую инфраструктуру Украины.

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02:25 Предварительно Ту-95МС совершили пусковые маневры из района первого пускового рубежа. Если пуски были реальными, через час ракеты могут быть в воздушном пространстве Украины.

02:15 Ракета Х-31П ликвидирована, пока что без ракетной угрозы.

02:10 Зафиксирована противорадиолокационная ракета Х-31П курсом на Черноморск Одесской области.

02:00 Российские Ту-22М3 выпустили четыре ракеты Х-22 по неработающим "вышкам Бойко" в Черном море. По предварительным данным, россиянам удалось поразить большое количество рыбы, есть и попадания по пустым платформам. Самолеты тем временем сбегают обратно на аэродром "Энгельс-2". Ту-95МС продолжают движение к пусковым.

01:45 Российские Ту-22М3 уже в акватории Черного моря. Тем временем Ту-95МС ползут к пусковым рубежам.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.