В Киеве раздались взрывы: столицу атаковали беспилотники, было повреждено здание

Под ударом оказался Дарницкий район столицы, где упали обломки сбитого БПЛА

Российские оккупанты ночью 9 июня устроили очередную дроновую атаку на Киев. В результате нападения обломками сбитого беспилотника повреждено офисное здание в одном из районов города, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, под ударом оказался Дарницкий район столицы, где упали обломки сбитого БПЛА.

"В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе. На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По данным мониторинга, столицу пыталось атаковать от 5 до 10 "мопедов". Все цели были обезврежены силами противовоздушной обороны.

Как известно, в ночь на 7 июня Харьков пережил наиболее масштабную атаку с начала полномасштабной войны. Местные источники сообщили, что за полтора часа прогремело не менее сорока взрывов. По данным на утро, три человека погибли и еще 21 получил ранения.

Приблизительно в то же время атакован был и Днепр. По официальным данным, над областью сбили шесть ракет и 27 беспилотников. Из-за атаки пострадали две женщины, одной из них понадобилось амбулаторное лечение.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.