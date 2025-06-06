Дочь получает помощь ВПО, а мать – подарки на миллион. Что интересного в декларации львовской судьи

Кроме зарплаты, получает немалую пенсию

Большинство украинских судей могут похвастаться немалым достатком и заработками, однако среди них есть и те, что получают большие ценные подарки. Так, например, судья Львовской области Гоменюк Зоряна получила подарки стоимостью более 800 тысяч грн.

Об этом свидетельствует декларация. Согласно которой, Гоменюк в должности судьи Хозяйственного суда Львовской области в 2024 году получила 1 709 941 грн зарплаты и 255 905 грн пенсии.

Однако вопрос вызывает не большая зарплата и пенсия, которая, к слову, в месяц составляет более 21 тысячи гривен, а подарки, полученные судьей. Так, от Коваленко Маркияна она получила подарок в неденежной форме на 341 485 грн и еще на 800 тысяч грн. К тому же доход от отчуждения имущества за 2024 составил 300 000 грн.

По недвижимости Гоменюк Зоряна имеет во Львове три квартиры, два земельных участка, один офис и дачный дом. В автопарке судьи два автомобиля: SUBARU JUSTY за 166 500 грн и TOYOTA RAV4 за 500 000 тысяч. Кроме того, дочь Гоменюк Зоряны Марта получила за 2024 год более 35 тысяч соцвыплат, в том числе помощь ВПО.

Также судья Гоменюк хранит наличными 25 000 евро и более 130 тысяч гривен на банковских счетах.

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