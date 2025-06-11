Тендер на щиты для разгона митингов в Сумской области возмутил украинцев: появилась реакция Нацгвардии

В Нацгвардии пообещали отменить закупку

Пока россияне продвигаются на Сумщине, Нацгвардия хотела закупить противоударные щиты для разгона митингов. На это планируют пустить почти 31 млн гривен вместо того, чтобы потратить эти деньги на оружие и укрепление обороны области. Однако после огласки щиты покупать передумали.

Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок prozorro. Военная часть 2276 Нацгвардии Украины, базирующаяся в Ахтырском районе Сумской области, объявила тендер на закупку 5 тысяч противоударных щитов, которые классифицируются как оборудование для разгона демонстрантов.

Стоимость закупки – 30 750 000 гривен. В технических требованиях было указано, что противоударные щиты, которые используются при исполнении служебных обязанностей в правоохранительных подразделениях с целью самозащиты, должны отвечать требованиям ДСТУ 9124:2021 и быть черного матового цвета.

На них хотят потратить более 30 млн. грн

Заказчик – воинская часть Нацгвардии 2276

Покупка оборудования для разгона демонстрантов в области, на которую наступает РФ, – странное решение

В Нацгвардии пообещали отменить закупку щитов

"Телеграф" обратился за разъяснениями в пресс-службу Нацгвардии. Там заверили, что тендер будет отменен.

Россияне продолжают наступать на Сумщине

Армия РФ продолжает активное пришествие на местности Сумской области. Местами оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Кое-где россияне стоят в 20 км от Сум.

Как сообщал "Телеграф", семья главы общины в Сумской области скупает гектары земли за копейки. Ранее его обвиняли в помощи оккупантам.