Украинцы сажают картошку под звуки обстрелов на Донбассе (вирусное видео)

Даже семьи с маленькими детьми остаются под обстрелами и продолжают жить в зоне боевых действий

В селе Алексеевка Донецкой области люди сажают картофель под звуки взрывов и обстрелов. Бои продолжаются буквально рядом, но местные жители, несмотря на опасность, продолжают возделывать землю и обеспечивать себя едой на зиму.

Такое видео опубликовал Станислав Бунятов с позывным "Осман", младший сержант ВСУ.

Появившееся в сети видео вызвало оживленное обсуждение среди пользователей. Один из зрителей написал: "Жаль людей. Очень сильное видео". Другой спрашивает: "Оно того стоит?". Люди делятся своими мыслями, ведь ситуация действительно сложная.

Сам "Осман" выражает суровую реальность: "Лучше от снаряда умереть, чем от голода". Другой украинец поддерживает это мнение, добавляя: "Люди понимают, что нужно будет что-нибудь есть". Ведь в этих условиях обеспечить себя едой – вопрос выживания.

Скриншот комментариев

Впрочем, не все разделяют такое мнение. Один из пользователей с горькой иронией отмечает: "Безумная пуля — и окажутся вместе с картофелем в земле". Однако другие отмечают несокрушимость украинцев. "Это и есть Украина! Это и есть настоящие украинцы – несгибаемые духом с жаждой жизни и труда при всем том аде!", – говорит еще один зритель.

Скриншот комментариев

Некоторые обращают внимание и на поздний срок посадки. "Я все понимаю. Но как-то чуть поздно сажать картошку".

Скриншот комментариев

Кроме того, один из местных жителей добавил: "Там еще семья есть, с маленьким ребенком в коляске. Ходят посреди дня, гуляют, когда мы головы поднять не можем".

Скриншот комментария

К слову, село в Волновахском районе находится всего в 4,3 километрах от оккупированной территории, а окрестности Алексеевки находятся в так называемой "серой зоне".

Алексеевка на карте DeepState

Алексеевка на карте DeepState

Нестабильная ситуация на фронте и регулярные усиления вражеских обстрелов приграничных территорий Украины постоянно актуализируют эвакуацию. Некоторые граждане, не дожидаясь ухудшения обстоятельств, заблаговременно покидают опасные районы. В то же время, есть и те, кто, даже имея детей, откладывает выезд до последнего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одной из основных причин оставаться является опасение не найти безопасное убежище или не справиться с финансовыми трудностями, возникающими при обустройстве жизни на новом месте.