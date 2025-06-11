Тендер на щити для розгону мітингів на Сумщині обурив українців: з'явилася реакція Нацгвардії

У Нацгвардії пообіцяли скасувати закупівлю

Поки росіяни просуваються на Сумщині, Нацгвардія хотіла закупити протиударні щити для розгону мітингів. На це планують пустити майже 31 млн гривень замість того, щоб витратити ці гроші на зброю та зміцнення оборони області. Проте після розголосу щити купувати передумали.

Відповідний тендер розміщений на сайті державних закупівель prozorro. Військова частина 2276 Нацгвардії України, яка базується в Охтирському районі Сумської області, оголосила тендер на закупівлю 5 тисяч протиударних щитів, які класифікуються як обладнання для розгону демонстрантів.

Вартість закупівлі — 30 750 000 гривень. У технічних вимогах було зазначено, що протиударні щити, які використовуються при виконанні службових обов’язків у правоохоронних підрозділах з метою самозахисту, мають відповідати вимогам ДСТУ 9124:2021 та бути чорного матового кольору.

На них хочуть витратити понад 30 млн грн

Замовник - військова частина Нацгвардії 2276

Купівля оладнання для розгону демонстрантів в області, на яку наступає РФ, - дивне рішення

У Нацгвардії пообіцяли скасувати закупівлю щитів

"Телеграф" звернувся за роз'ясненнями до пресслужби Нацгвардії. Там запевнили, що тендер буде скасовано.

Росіяни продовжують наступати на Сумщині

Армія РФ продовжує активний наступ на території Сумської області. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. Подекуди росіяни стоять за 20 км від Сум.

Як повідомляв "Телеграф", сім’я голови громади на Сумщині скуповує гектари землі за копійки. Раніше його звинувачували у допомозі окупантам.