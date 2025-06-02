Там торчат "уши Трампа"? Военный аналитик объяснил, зачем Путину Сумщина

Оккупанты дернулись тут, дернулись там, говорит Агил Рустамзаде

Распиаренное кремлевской пропагандой т.наз. "наступление" российских оккупантов в Сумской области не имеет ни малейшего значения с военной точки зрения. Оно является всего лишь показухой для Соединенных Штатов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде. Он объяснил, какие кардинальные отличия имеет война в Украине.

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— Во-первых, это война на истощение. Во-вторых, политическая целесообразность в разные периоды вашей войны довлела над военной целесообразностью. Это было и с той стороны, и с вашей. Но больше это касается РФ, когда для громкого слова, для заявления они предпринимали целые операции чуть ли не оперативного уровня, — говорит военный эксперт.

По его мнению, сейчас происходит то же самое. Политическая целесообразность довлеет над военной.

— Например, зачем им (россиянам. — Ред.) Сумская область? Три-четыре села они возьмут, а зачем? Какой это имеет военный смысл? Военный смысл имеет продолжение боевых действий на восточном участке фронта. Либо выйти на подступы к Харькову. Вместо этого они дергаются тут, дергаются там… Это показуха. Создается информационный фон, который благоприятно, по их мнению, влияет на переговорный процесс из-за позиций США, — говорит аналитик.

По его словам, россиянам очень сложно прогнозировать президента США Дональда Трампа, поэтому они действуют таким образом. И основным их мотивом является информационно-политическая целесообразность.

— Согнать более 70 тысяч войск [в Сумскую область] и создать "буферную" зону? Ну, окей. А завтра? А через три месяца? А через пять? Через год? Я не вижу тут какой-либо стратегии либо последовательных тактических шагов, которые будут дополнять друг друга. Только "уши Трампа" остались (т.е. попытки наладить отношения с Путиным. — Ред.), ведь большая часть политической элиты поддерживает Украину, — подытожил Рустам Агилзаде.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил "Телеграфу", насколько осуществимы планы врага на Сумщине.